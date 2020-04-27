С начала апреля канцелярия Окружного административного суда города Киева зарегистрировала 22 иска к Кабинету Министров Украины относительно обжалования установленных ограничений из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истцы, среди которых – физические лица, общественные организации и адвокатские объединения, просят суд отменить как отдельные положения о запрете регулярных перевозок, посещение парков, скверов, работы общепита и т.д., так и целиком все постановление КМУ от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Сейчас судом открыто производство по 10 делам, еще столько же исков оставлено без движения для устранения истцами недостатков, в остальных исках судом решается вопрос об открытии производства.