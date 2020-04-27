также в разделеЭкономика
Госдолг Украины сократился на $3 миллиарда 18
Минфин надеется до конца года получить от МВФ $3,5 миллиарда 9
В Украине планируют создать государственную авиакомпанию 17
Кабмин разрешит работать ряду продовольственных рынков 32
Зеленский о рынках: Давайте позволим открыть 448
Садовый инициирует открытие продуктовых рынков 15
Садовый анонсировал увольнение около 200 работников Львовского горсовета 24
Правительство повысит зарплаты таможенникам 14
Нефедов не смог узнать причину своей отставки: министр от него убежал 75
Украина поднялась в списке крупнейших производителей стали 47
НБУ снизил план по ежедневной покупке валюты 11
После рекордного падения нефть дорожает 27
Минэнерго: На рынке электроэнергии кризис неплатежей 30
Заробитчане перевели в Украину почти $16 миллиардов 28
Шмыгаль: 70% людей работают в период карантина 18
Промпроизводство в Украине упало на 7,7% 16
Шмыгаль: Экономика в Украине работает 25
Криклий сообщил, когда возобновят работу общественного транспорта 50

С начала апреля канцелярия Окружного административного суда города Киева зарегистрировала 22 иска к Кабинету Министров Украины относительно обжалования установленных ограничений из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истцы, среди которых – физические лица, общественные организации и адвокатские объединения, просят суд отменить как отдельные положения о запрете регулярных перевозок, посещение парков, скверов, работы общепита и т.д., так и целиком все постановление КМУ от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Сейчас судом открыто производство по 10 делам, еще столько же исков оставлено без движения для устранения истцами недостатков, в остальных исках судом решается вопрос об открытии производства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10