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Человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19, заявил в понедельник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Поверьте, самое сложное - впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию», - сказал он журналистам в Женеве, передает Интерфакс.

«Многие попросту не понимают, что это за вирус», - добавил гендиректор ВОЗ. Он объяснил, что, с одной стороны, COVID-19 – очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

В последнее время ряд стран ставят под сомнение эффективность ВОЗ. Наиболее резкую позицию по этому вопросу занимают США, приостановившие финансирование организации на время проведения расследования. Его цель - определить, насколько эффективно ВОЗ справилась с ситуацией с коронавирусом.
ForUm

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