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Волонтерское движение «Молодость неравнодушна», которое действует при столичном Ионинском монастыре, собирает помощь пострадавшим от пожара на Житомирщине.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу волонтерского движения в Фейсбук, православная молодежь собирает садовые инструменты, продукты, средства гигиены, лекарства и одежду.

«Дорогие друзья, многие слышали, что в Житомирской области сгорело несколько сел. Людям нужна помощь. Наши волонтеры выезжают на место послезавтра, ориентировочно, (22 апреля – ред). Сейчас собираем посылку», - сказано в сообщении.

Передать помощь можно по адресу: Киев, улица Академика Вильямса 3/7, или переслать по новой почте отделение 346.

О том, как помочь – читайте здесь.
ForUm

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