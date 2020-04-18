Многие дома высокой моды вначале и предположить не могли, что им начертано стать законодателями фешн-трендов. Основанный почти сотню лет назад бренд Hugo Boss перетерпел за свое развитие немало кардинальных поворотов, прежде чем стать эталоном элегантности и классики.

Модный дом традиционно ассоциируется с мужественным образом, однако в ассортименте присутствуют товары для мужчин и женщин. Ознакомиться с выбором женской и мужской парфюмерии можно по ссылке: https://eva.ua/brnd-80089/.

Непростое начало

В 1923 году в немецком городке Метцингене Хуго Босс основывает небольшое ателье с магазинчиком. Изначально мастерская выпускала одежду общего назначения, скромное производство медленно, но уверенно росло, но увы, лишь до 1925 года, когда случился первый кризис. Ателье на тот момент превратилось в семейную фабрику и, чтобы поднять доходы, начало выпускать рабочую одежду, комбинезоны, форму для почтальонов и пр. На фоне экономической обстановки в стране дела у Хуго шли неважно. В какой-то момент рабочие соглашаются урезать заработную плату, лишь бы удержаться на плаву, а Хуго приходится договариваться с кредиторами, чтобы оставить шесть швейных машинок.

1931 год встречает Босса совсем нерадостно: он на грани банкротства. И Хуго принимает решение вступить в Национал-социалистическую партию Германии, которое спасет его компанию, но в будущем лишит Босса права управлять ею. Нужно отметить, что Хуго и большинство из его команды верили в идеи национал-социализма, поэтому назвать присоединение к партии исключительно коммерческим нельзя. Однако выгода была на лицо: поступали заказы на выпуск формы, которые вместе с продажами росли по мере того, как Хуго Босс включался в общественно-политическую жизнь.

После войны экономическое процветание рухнуло. Как последователя национал-социализма Хуго Босса оштрафовали и лишили права вести бизнес в 1946 году, так что дело перешло в руки его зятю, Ойгену Холи.

Поворотный момент

После смерти основателя существование компании первое время было нелегким: штат был ограниченным, денег не хватало. В 1950 году Ойген получил заказ, ставший впоследствии судьбоносным: партия мужских костюмов. В бюджет приплыло немного доходов, что позволило увеличить количество сотрудников. Ойген понял, как можно избавиться от ассоциаций с нацистами, и начал подготовку к смене вектора компании. Дело довершили его сыновья, внуки Хуго Босса, которые пришли к управлению после того, как Ойген в 1969 году ушел на пенсию.

Йохен и Уве Холи сосредоточили усилия на выпуске мужских костюмов, ориентируясь не на широкую аудиторию, а на высокую моду. За несколько лет дельцы уже видели плоды стараний: компания лидировала в Германии по продажам мужской одежды. В 1972 году Boss спонсирует гонки Формулы-1, чем снова громко заявляет о себе. Дом моды растет, как и его ассортимент: в 1984 году выпускается первый мужской парфюм. В костюмах Hugo Boss щеголяют персонажи кинематографа, лицами коллекций становятся мировые звезды.

Новое тысячелетие — новые перемены. Бренд открывает линии женской и детской одежды. Не забывает и про социально значиміе вещи: так, помня про ошибки прошлого, компания вступает в фонд «Память, ответственность, будущее». Сегодня бренд является одним из самых узнаваемых в мире, а его непростая история доказывает: никогда не нужно опускать руки.