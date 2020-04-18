также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле Великой Субботы 9
Митрополит Антоний считает, что карантин – это испытание нашей веры 20
Митрополит Антоний напомнил верующим, как важно послушание во время карантина 11
Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному Богослужению 23
В Днепре священники УПЦ освятили 38 тысяч куличей для жителей города 9
Митрополит Антоний рассказал, как украинцы получат Благодатный огонь в условиях карантина 45
Митрополит Антоний рассказал украинцам, как провести Пасхальную ночь и как освятить куличи в условиях карантина 55
Умер монах Никодим, насельник Киево-Печерской лавры 19
Совет Церквей призвал власть прекратить навязывание гендерной идеологии в законодательство 14
В Кривом Роге УПЦ передала медикам оборудование и маски 36
В Киеве УПЦ передала тысячу куличей воспитанникам детских интернатов и постояльцам домов престарелых 40
Пасха на карантине: УПЦ освятила и передала тысячу куличей воспитанникам детских интернатов и постояльцам домов престарелых столицы 8
Стало известно, как православные Украины получат Благодатный огонь в условиях карантина 159
В Юридическом отделе УПЦ объяснили, почему угрозы и препятствия в совершении богослужений незаконны 28
На Закарпатье в храмах УПЦ верующим раздадут 20 тыс масок 10
В Церкви считают, что те, кто идут в храм, несмотря на запрет, ставят под угрозу безопасность близких 10
В Житомире УПЦ передала продукты нуждающимся 11
Доступны тексты богослужений Великой Пятницы для чтения верующими дома 37

Официальная делегация Украинской Православной Церкви направляется в Украину из Иерусалима, чтобы доставить Благодатный огонь, который сошел в храме Гроба Господня сегодня в 13.50 по киевскому времени.


Фото: Скриншот

Как сообщает Центр информации УПЦ, после схождения Благодатного огня была зажжена лампада, которую представители Иерусалимской Патриархии в сопровождении полиции доставили в аэропорт Бен-Гурион и передали представителям официальной делегации УПЦ. Члены делегации не покидали борт самолета, выполняя карантинные меры Израиля.

По благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Онуфрия официальную делегацию Украинской Православной Церкви возглавил глава Административного аппарата Киевской митрополии УПЦ епископ Барышевский Виктор (Коцаба). Также в состав делегации вошли епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук), генеральный директор компании «Смарт-Холдинг» Алексей Пертин. Прибытие Огня в Украину ожидается около 18.00-19.00.

Сразу после прибытия в международный аэропорт Борисполь Благодатный огонь будет доставлен в Свято-Воскресенский (Афганский) храм, который находится справа от въезда на монастырскую территорию Киево-Печерской лавры. Там представители епархий Украинской Православной Церкви, при соблюдении всех карантинных мер, получат Благодатный огонь и отвезут его в храмы во все уголки Украины.

*** Согласно Преданию, если Благодатный огонь сошел, Господь благословил еще один год жизни миру и всем людям на земле. По свидетельству апостолов и святых отцов, впервые Божественный Свет осветил Гроб Господень после Воскресения Христа. Первым свидетелем чуда стал апостол Петр. Первые упоминания о схождении Благодатного огня на Гроб Господень в Иерусалиме в канун Воскресения Христова датируются IV веком.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги