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Представители епархий Украинской Православной Церкви смогут получить Благодатный огонь в Свято-Воскресенском (афганском) храме, который находится справа от въезда в Киево-Печерскую лавру.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в связи с карантинными ограничениями в аэропорту «Борисполь» огонь раздаваться не будет.

«Ориентировочное время прибытия Благодатного огня в указанный храм завтра около 19.00-20.00. Обращаем внимание, от епархии нужно направлять только одного представителя, который должен предварительно сообщить настоятелю храма протоиерея Сергия Ющика о времени своего прибытия для того, чтобы предотвратить возможное скопление людей», - сообщили в Синодальном отделе.

Как сообщалось ранее, делегация от Украинской Православной Церкви готовится доставить Благодатный огонь в Украину.
ForUm

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