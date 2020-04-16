Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, 16 апреля 2020 около 12:00 в Херсонской области во время движения военной техники к месту дислокации произошло возгорание военного автомобиля марки «КрАЗ» под управлением военнослужащего Вооруженных сил Украины.

В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв.

Никто из личного состава военнослужащих и гражданского населения не пострадал.

Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном осуществляет военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона Украины.