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В связи с длительным системным кризисом в энергетической отрасли Украины 10 шахт и вспомогательные предприятия объединения ДТЭК Павлоградуголь, обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Первомайский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК с 20 апреля приостанавливают работу по добыче и обогащению угля, подготовке горных выработок, а также ремонту горно-шахтного оборудования.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе компании, предприятия переводятся на режим поддержания жизнедеятельности, а сотрудники выводятся в простой с оплатой в соответствии с коллективным договором.

«Системный кризис в энергетической отрасли, который длится с прошлого года, привел к разбалансировке энергосистемы Украины. Ручное регулирование рынка, непродуманные решения, отсутствие координации отрасли полностью дестабилизируют работу всех угольных предприятий. Из-за бесконтрольного импорта электроэнергии из России и Беларуси снизилась востребованность отечественной электроэнергии и, как следствие, снизился объем потребляемого угля на станциях. На складах ТЭС и шахт накоплено свыше 2,9 млн тонн невостребованного угля. В стране приостановлена ​​работа около 30 угольных шахт, в простое находятся более 40 тыс. человек. Ущерб тепловой генерации за последние полгода составляет 3,1 млрд грн. Все ТЭС работают ниже минимального состава, около 50% сотрудников находятся в простое», - говорится в сообщении.

Негативная ситуация усугубляется общим падением экономики и пандемией коронавируса. Вследствие карантина снижено потребление электроэнергии в стране, снижены объемы производства электроэнергии и уровень платежей.

С 20 апреля около 18 700 сотрудников шахт, вспомогательных предприятий, фабрик и завода будут выведены в простой. Другие сотрудники будут обеспечивать техническое обслуживание предприятий - проветривание горных выработок и откачку воды, поддержание производства. Это позволит оперативно восстановить работу предприятий при изменении ситуации в отрасли.
ForUm

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