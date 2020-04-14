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Спрогнозировать, когда погасят пожары в Чернобыльской зоне, пока невозможно, заявила пресс-секретарь киевского областного управления ГосЧС Виктория Рубан. Она сказала об этом журналистам на КПП «Дитятки» на въезде в Чернобыльскую зону, сообщает Радио Свобода.

«Прогнозы никто не будет давать по одной простой причине. Во-первых, вчера был очень сильный ветер, и огонь на очень большой скорости перекидался, а во-вторых, в тех местах, где пожар был практически ликвидирован, в новых местах во время облета вечером, в труднодоступных местах были выявлены новые очаги. Проблема в том, что выявляются новые и новые очаги», - сказала Рубан.

По ее словам, сейчас в зоне пожаров работает около 400 пожарных и 100 единиц техники. 14 апреля в зону едет еще 20 единиц техники и личный состав – из разных областей Украины.

Накануне, 13 апреля, огонь добрался к Припяти, но, по словам Рубан, его удалось потушить. От хранилищ отработанного ядерного топлива пламя находится на безопасном расстоянии.

По словам пресс-секретаря, затрудняет работу спасателей том, что к некоторым очагам пожара приходится прокладывать дорогу специальной техникой – только после этого к очагам может подъехать техника.

Также есть проблемы с источниками воды: ее приходится возить на большие расстояния. Ночной дождь, по словам Рубан, немного уменьшил темпы распространения пламени, но не погасил его.

Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля. Тушение осложняла сухая и ветреная погода.

Национальная полиция сообщала о задержании двух подозреваемых в причинении пожаров.
ForUm

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