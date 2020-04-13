Предстояние перед Богом - условие выживания в современном мире, самая сильная защита и помощь.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Принадлежать Богу - значит, облечься во Христа, предстоять перед Ним непрерывно, держать постоянно Его образ перед глазами. И сегодня это самый важный момент. Если хотите, предстояние перед Богом - условие выживания в современном мире. Научившись жить по совести, по евангельскому закону, научившись предстоять перед Богом ежесекундно, нам не надо будет прятаться больше ни от кого. Не будет страшен никакой возможный контроль извне, потому что мы полностью открыты перед Богом, мы привыкли, что Он все ведает и нам нечего скрывать: ни поступков, ни слов, ни помыслов», - отметил митрополит Антоний.

Он объяснил, что предстояние перед Богом разрушает все страхи.

«Предстояние перед Богом - прекрасный самоконтроль и духовное упражнение. Чем больше мы будем открываться перед Богом, тем легче и прекрасней станет наша жизнь. Человека съедают страхи. Страх, что кто-то узнает его тайны или подумает о нем не так, страх, что неверно поймут, недооценят или унизят, увидят, что внутри он не такой, каким выдает себя. Предстояние перед Богом разрушает все страхи. Мы вручаем себя целительной силе Спасителя, которая и преображает нас», - подчеркнул владыка.

По его словам, необходимо не бояться и довериться Богу всецело.

«Настало время настоящей жизни со Христом. Тот, кто не вручит себя в Его заботливые руки, не придет к Богообщению, рискует выпасть из Божественного потока, который единственный спасает, дарит силу и защищает», - заключил митрополит Антоний.