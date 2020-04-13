В Харькове с подозрением на коронавирус госпитализирован 11-месячный ребенок, сообщил глава ОГА Алексей Кучер.

«Зафиксировано подозрение на коронавирус у 11-месячной ребенка из Харькова, который госпитализирован в реанимационное отделение областной детской инфекционной больницы. Ребенок с матерью вернулись из Киева. Мать с ребенком находится в больнице и сегодня также будет обследована лабораторно», - написал он в Facebook.

Установлены два контактных лица.

По словам главы ОГА, за последние сутки не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Еще 1 случай опровергнут.

С начала регистрации в Харьковской области зафиксировано 60 подозрений, из которых:

11 случаев подтверждены, 20 – опровергнуты.