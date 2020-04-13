также в разделеОбщество
У нардепа Вельможного – двусторонняя пневмония
Бывшего киевского милиционера будут судить по делу Майдана 7
Вторая масштабная партия медицинской помощи прибыла на Закарпатье 19
Полиция штрафует священников за толпы на «вербное воскресенье» 20
Иран отложил расшифровку «черных ящиков» сбитого самолета МАУ 31
Минздрав ожидает существенный рост количества выявленных случаев 28
Ляшко: Коронавирус может стать сезонной болезнью и повторяться циклически 18
Минздрав назвал ключевые симптомы COVID 77
Поджигатели признались в масштабном пожаре в Житомирской области 17
В армии снова рост заболевших коронавирусом 59
В оккупированном Крыму запретили регистрировать браки 23
В ВСУ есть первый случай выздоровления от коронавируса 58
В Украину идут заморозки 80
ГПСУ: Украинцы массово возвращаются из Венгрии 129
На аппаратах искусственной вентиляции находятся 45 украинцев 25
Пенсионерка: Медведчук обеспечил Закарпатье всем необходимым для борьбы с эпидемией 31
В Украине рекомендуют остаться дома, но не запрещают выходить на улицу 467
Из ОАЭ прибыл самолет со 113 украинцами и медицинским грузом 29

В Харькове с подозрением на коронавирус госпитализирован 11-месячный ребенок, сообщил глава ОГА Алексей Кучер.

«Зафиксировано подозрение на коронавирус у 11-месячной ребенка из Харькова, который госпитализирован в реанимационное отделение областной детской инфекционной больницы. Ребенок с матерью вернулись из Киева. Мать с ребенком находится в больнице и сегодня также будет обследована лабораторно», - написал он в Facebook.

Установлены два контактных лица.

По словам главы ОГА, за последние сутки не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.  Еще 1 случай опровергнут.

С начала регистрации в Харьковской области зафиксировано 60 подозрений, из которых:

11 случаев подтверждены, 20 – опровергнуты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1399 грн.
8