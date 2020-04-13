Италия сообщила о наименьшем количестве смертей от коронавируса за сутки за свыше 3 недели, передает Радио Свобода.

«В Италии, которая больше всех из стран Европы пострадала от эпидемии коронавируса, за сутки умер 431 пациент с коронавирусной болезнью COVID-19, это наименьшее число за свыше 3 недели, от 19 марта», - говорится в сообщении.

По данным Агентства гражданской защиты страны, общее число умерших в Италии достигло 19 899.

Кроме того, растет число тех, кто не нуждается в пребывании в отделении интенсивной терапии, и в целом нагрузка на больницы уменьшается, сообщил руководитель службы гражданской защиты Анжело Боррелли.

По последним данным в мире 1 796 429 человек заразились коронавирусом. Из них 110 030 пациентов умерли, 412 102 - выздоровели.