В селе Будо-Бобрица Житомирской области во время сжигания сухой травы полностью сгорело здание местного сельского совета. Об этом сообщается на странице Емильчинской районной организации УООР в Facebook.

Отмечается, что пламя охватило площадь в 1 г и перекинулось на админздание. Пожарнымпонадобилось около 5 часов, чтобы потушить огонь полностью.

«Запомните, сухая прошлогодняя трава — не мусор, а часть экосистемы, создана самой природой. Те, кто утверждает, что сжигать траву полезно — ошибаются сами и вводят в заблуждение других. Во время сжигания погибают семена растений как на земле, так и под землей. Выживает, как правило, самая грубая трава и бурьян, заглушая при этом ослабленную другую флору. Гибнут практически все живые существа, живущие в траве и на поверхности почвы», - говорится в сообщении.