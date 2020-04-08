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Киевская городская государственная администрация расторгла договор на закупку 400 камер с функцией измерения температуры тела и распознавания лиц за 64,9 миллиона гривен, сообщила система электронных закупок Prozorro.

«Закупку камер подчиненное КГГА КП «Информатика» провело без тендера, в рамках борьбы с COVID-19. Однако такие камеры не подпадают под перечень товаров для противодействия коронавирусной болезни, в соответствующем постановлении от Кабмина их нет», - говорится в сообщении.

Законность заключения этого договора проверила Государственная аудиторская служба Украины и подтвердила нарушения. Вскоре на странице тендера в Prozorro появилась информация о расторжении договора. Оплат по этому договору еще не было, поэтому все средства удалось сохранить.
ForUm

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