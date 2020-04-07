Сегодня в Луцке неизвестные злоумышленники вырвали скульптуру кликуна, которая находилась возле главного корпуса Восточноевропейского национального университета, сообщает пресс-служба горсовета.
«Это уже не первый подобный случай в Луцке. Предыдущий, к счастью, закончился успешным возвращением скульптуры и привлечением виновных к ответственности. Надеемся, что и в этот раз справедливость восторжествует, и город вернет себе один из своих туристических символов», - говорится в сообщении.
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