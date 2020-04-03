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В Днепре 3 апреля в здании Днепропетровского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины от имени Украинской Православной Церкви иерархи Днепропетровской епархии передали медикам 10 тысяч тестов (DialPlexQ™ 2019-nCoV) для медицинских учреждений Днепропетровской области.

Фото: Днепропетровская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, митрополит Ириней в своем слове поблагодарил Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, основателя фонда «Покров» Вадима Новинского за переданную помощь Днепропетровскому региону, которая будет способствовать выявлению и борьбе с пандемией. Тесты закупил в Корее Международный благотворительный фонд Вадима Новинского «Покров».

Кроме тестов на коронавирус архипастыри передали партию средств инфекционной защиты для врачей: 3600 защитных очков и костюмы многоразового использования.

Как сообщалось, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во все области Украины передано 100 тыс тестов на коронавирус, а также средства защиты от вируса.

Распределение по областям приобретенного Фондом Новинского оборудования и средств защиты организовано Министерством здравоохранения и Штабом по борьбе с эпидемией коронавируса при Офисе Президента Украины Владимира Зеленского.
ForUm

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