Половина стоимости гуманитарного груза из РФ для США была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), другая половина – американской стороной. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она отметила, что «РФПИ играет Значительную роль в российском и американском деловом сотрудничестве, поддерживает американский бизнес в России».

Самолет ВКС РФ Ан-124 «Руслан» с грузом медицинской помощи прибыл в нью-йоркский аэропорт 1 апреля. Договоренность об отправке такого груза ранее была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус сообщила, что медицинское оборудование было приобретено США и передано Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщил, что российский груз «включает в себя средства индивидуальной защиты, в том числе маски, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства».