Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам собрал более 88 тыс грн для закупки необходимых материалов и медикаментов, которые будут переданы медработникам и медицинским учреждениям для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Фото: Православний Вісник

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам, закупленные средства инфекционной защиты будут переданы в Киевскую городскую клиническую больницу №4.

«На сегодняшний день общими усилиям собрано 88 149 гривен, из них мы закупили 100 защитных костюмов, 100 л. дезраствора, 100 л. спирта, глицерин и перекись водорода, из которых изготовили 130 л дезраствора, ткань спанбонд и марлю для пошива защитных костюмов и масок, а также 2 тыс. шт. нитриловых перчаток, бумажные полотенца и мусорные мешки», - сообщили в Синодальном отделе.

Кроме того, был заказан пошив защитных костюмов, необходимое количество защитных очков, респираторов и медикаментов.

«Основной проблемой в закупке является созданный дефицит и соответствующее увеличение стоимости. С Божьей помощью находятся люди, которые идут нам на встречу, и предлагают свой товар и услуги по приемлемой цене», - отметили в отделе.

Реквизиты для перечисления посильной финансовой помощи:

Получатель: РО "Місія Синодальний відділ УПЦ з соціально-гуманітарних питань"

Код получателя: 40721804

Р/рахунок: UA173206490000026000052664282

Банк: ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"

Средства также можно перечислить на карту ПриватБанка: 5169 3305 2147 1273