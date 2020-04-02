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Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp сегодня ночью жаловались на крупные сбои в работе этих сервисов. Об этом сообщает интернет-ресурс Downdetector, который отслеживает работу популярных веб-сайтов, передает 112 Украина.

По данным ресурса, около 86% пользователей Facebook испытали проблемы с сайтом, 13% из них жаловались на проблемы с входом.

В то же время, в Instagram наблюдался сбой в загрузке страницы профилей у 73% опрошенных и 17% отметили проблему с входом.

Также сообщается, что 92% пользователей WhatsApp также жаловались на трудности с подключением к серверу, 4% - на работу самого веб-сайта и 2% - на проблемы с авторизацией.

В Downdetector отметили, что больше всего сбоев было зарегистрировано на территории США, в Мексике и в странах Южной Америки.

Кроме этого, пользователи стран европейского региона, в особенности Великобритания, Нидерланды и Германия, также сообщали о неполадках в работе сервисов.

 
ForUm

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