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Член Государственного Совета, министр иностранных дел Китая Ван И посетит Украину с визитом, сообщили ForUm’у в Министерстве иностранных дел Украины.

В рамках «Недели Азии», анонсированной министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, он провел телефонный разговор с китайским коллегой.

Кулеба выразил глубокую благодарность правительству Китая за гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. Груз со средствами индивидуальной защиты украинских медиков прибыл в Киев сегодня ночью.

«Украина заинтересована в развитии стратегического партнерства с Китаем. Вы и я имеем все возможности, чтобы наполнить его амбициозными проектами, которые приведут к встрече лидеров наших государств», - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел КНР подтвердил готовность развивать и укреплять стратегическое партнерство с Украиной, в частности, в контексте реализации инициативы КНР «Один пояс - один путь». Он отметил гигантский потенциал сотрудничества двух стран.

Ван И принял приглашение Кулебы посетить Украину с визитом. Он также пригласил Кулебу посетить с визитом Пекин. Это приглашение было тоже принято. Кроме этого, министры согласовали политические консультации в Пекине на уровне своих заместителей.

Справка: по итогам прошлого года, Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины. Объем двусторонней торговли достиг рекордных 12,8 млрд долл.  

Ранее Кулеба отмечал, что в рамках инициативы «Один пояс - один путь» Украина имеет значительный потенциал для развития своей экономики. Речь идет не только о транзите китайских товаров в страны ЕС, а и об инвестициях Китая в развитие украинской промышленности, производство на территории Украины товаров для внутреннего рынка и рынка ЕС.

Последний раз министр иностранных дел Китая посещал Украину с официальным визитом в 2010 году.
ForUm

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