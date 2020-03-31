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У мэра города Монастыриск Тернопольской области Андрея Старуха, который ранее помогал хоронить погибшего от коронавируса мужчину, подтвердили заражение COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

«Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID 19. У моего заместителя – Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров», - написал Старух.

При этом мэр добавил, что чувствует себя хорошо, и у него нет никаких симптомов.

«Последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально. Врачи утверждают, что большинство из нас перенесет это заболевание, не чувствуя его», - добавил он.

«Теперь у меня двухнедельная самоизоляция. Обязанности не отменяет даже болезнь. Борьба с эпидемией продолжается, эти дни вынужденно дистанционно», - резюмировал мэр.
ForUm

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