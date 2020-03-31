В Одессе известные рестораторы присоединились к благотворительной инициативе Украинской Православной Церкви и взяли попечительство над многодетными семьями и медиками городской больницы.

Фото: Одесская епархия

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«Поддерживая добрые дела Одесской епархии УПЦ и восприняв призыв Православной Церкви к любви, милосердию, взаимопомощи и единству, Андрей и Инара Заричанские взяли на себя ежедневное попечительство над 22 многодетными семьями, в которых воспитываются 89 детей и медицинским персоналом 2-й Одесской городской детской больницы возле Свято-Успенского мужского монастыря на 16-й станции Большого Фонтана», - сообщили на сайте Одесской епархии.

Каждый день рестораторы готовят 300 порций комплексных обедов, которые доставляют адресно.

Одесская епархия призвала рестораторов и волонтеров присоединиться к благотворительной инициативе.

«Мы оставляем наш телефон в Telegram, Viber, WhatsApp(+380730171000), куда Вы можете присылать свои идеи и предложения» - сообщили в епархии.

Как сообщалось ранее, в Одессе ежедневно в течение всего карантина православная молодежь раздает продукты питания бездомным, а братия Свято-Ильинского мужского монастыря Украинской Православной Церкви во главе с игуменом обители архиепископом Арцизским Виктором начали изготавливать антисептики.