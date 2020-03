Об этом сообщает EHA News.

Король Филипп VI и его жена королева Летиция получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Spanish Princess Maria Teresa of Bourbon-Parma becomes first loyal to die from #coronavirus



▪️ The 86-year-old princess has died in Paris, and a funeral was held in Madrid.

▪️ King Felipe IV and Queen Letizia have both tested negative for the virus. pic.twitter.com/dxtoO1Qswj