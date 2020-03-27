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Киевская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации о потенциально больных и лицах, контактировавших с инфицированными  COVID-19. Данные будут собирать от семейных врачей, «Киевского лабораторного центра МЗ Украины», Государственной пограничной службы, Главного управления нацполиции, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Вирус агрессивный и распространяются очень быстро. И главным в его предупреждении является ограничение социальных контактов, чтобы не подвергать себя риску общения с носителями вируса. Для этого сегодня важно внедрить действенный механизм выявления всех носителей вируса, их изоляция и лечение», - сказал Кличко.

Он сообщил, что город разработал алгоритм, который начал внедрять сотрудничество с правоохранительными органами, медработниками, жителями столицы.

«Первое, что надо сделать, - создать единую информационную базу потенциально больных лиц и лиц, которые с ними контактировали. Этих людей надо немедленно отправлять лечиться или – на изоляцию. Поэтому городские власти создают мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от: семейных врачей, «Киевского лабораторного центра МЗ Украины», Государственной пограничной службы, Главного управления нацполиции и других учреждений», - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева призвал киевлян также участвовать и предоставлять информацию о случаях заболеваний или людях, контактировавших с потенциально больными.

«Это непростая и большая работа. Но только консолидацией усилий мы сможем локализовать и остановить распространение вируса» - отметил мэр столицы.
ForUm

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