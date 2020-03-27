Храмы Украинской Православной Церкви остаются открытыми, но верующим, которые хотят приступить к таинствам, необходимо заранее согласовать время со священником, чтобы уменьшить количество людей, одновременно пребывающих в церкви.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в эфире программы «Ранок з Інтером».



«Сейчас мы переживаем непростое время. Нас постигло горе. В мире распространяется инфекционная болезнь, которая называется коронавирус, поэтому я призываю, как когда-то пророк Иеремия говорил, потерпите, покайтесь и молитесь. Выполняйте то, что сейчас говорят вам врачи, которые понимают технику безопасности при этой болезни, выполняйте это. Но надейтесь на Бога и старайтесь исправить свои жизни, потому что наши грехи являются причиной того, что произошло с нами.

Тем людям, которые заболели этой болезнью, так произошло, мы желаем им здоровья, но они должны молиться дома, чтобы своим присутствием в церкви не подвергать риску тех, кто еще здоров», - сказал Митрополит Онуфрий.

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Блаженнейший сообщил, как приступать к таинствам в условиях пандемии.

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«Храмы во время этой эпидемии являются тем местом, где человек умиротворяется, где человек находит для себя удовольствие, поэтому храмы не закрываются.

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Мы должны соблюдать те санитарные нормы, которые сегодня существуют. Нужно чтобы не было такого, что человек хочет исповедаться, причаститься, а пришло 20 человек одновременно. Лучше предварительно договориться с батюшкой в телефонном режиме, и священник назначит время, и люди смогут спокойно исповедаться и причаститься во исцеление души и тела», - подытожил Предстоятель.