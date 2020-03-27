По итогам 2019 года Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы и заняла 134 место из 180.
Об этом свидетельствуют данные Индекса экономической свободы, который составила Heritage Foundation.
Отмечается, что Украина входит в категорию стран «преимущественно несвободных» и занимает последнее 45 место в европейском регионе, передает Экономическая правда.
Общий балл Украины – 54,9 – значительно ниже средних региональных и мировых показателей.
Соседи Украины по рейтингу – Бенин (133 место) и Пакистан (135 место).
Украина низкие баллы получила по показателям финансовая и инвестиционная свобода (30 и 35 баллов из 100 соответственно), самые высокие – в показателях «фискальное здоровье» (83,9) и налоговое бремя.
«Нормативная база Украины теоретически защищает имущественные интересы, но обеспечение права собственности судебной системой не надежное.
Судебная власть склонна к политическому давлению и коррупции. Коррупция остается серьезной проблемой – сейчас мало политической воли для борьбы с ней, несмотря на сильное давление со стороны гражданского общества», - говорится в сообщении.
Также среди факторов, которые тормозят прогресс Украины в рейтинге, назвали, в частности, устаревший Трудовой кодекс и большое количество неработающих кредитов.
Среди положительных начинаний выделили возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и земельную реформу.
Польша в рейтинге на 46 месте, РФ – на 94, Молдова – на 87, Беларусь – на 88.
Рейтинг возглавляет Сингапур, также в топ-5 – Гонконг, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия.
Индекс экономической свободы рассчитывается по 12 показателям, разбитым на четыре категории: эффективность права, регуляторная эффективность, деятельность власти и открытость рынков.
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