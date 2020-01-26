В ночь на воскресенье, 26 января, в столичном Гидропарке трое мужчин кавказской внешности открыли огонь по другому мужчине.

Об этом сообщает Информатор.

В Гидропарке возник спор между двумя компаниями. Она закончилась тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля попала в лицо оппонента. После этого компания из трех человек села в автомобиль Lanos и исчезла.

Полиция ввела по городу план Перехват. Автомобиль по ориентированию остановили на проспекте Маяковского. В салоне был только водитель.