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В ночь на воскресенье, 26 января, в столичном Гидропарке трое мужчин кавказской внешности открыли огонь по другому мужчине.

Об этом сообщает Информатор.

В Гидропарке возник спор между двумя компаниями. Она закончилась тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля попала в лицо оппонента. После этого компания из трех человек села в автомобиль Lanos и исчезла.

Полиция ввела по городу план Перехват. Автомобиль по ориентированию остановили на проспекте Маяковского. В салоне был только водитель.
ForUm

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