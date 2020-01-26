Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) в ночь с 25 на 26 января в Нью-Йорке на арене Barclays Centre сразился против экс-чемпиона мира Дэнни Гарсии (35-2, 21 КО). Этот поединок стал отборочным за право отбоксировать с обладателем пояса WBC Эрролом Спенсом (26-0, 21 КО).

Бой прошел всю дистанцию в 12-ть раундов.

Весь поединок бывший чемпион мира Дэнни Гарсия доминировал и несколько раз был близок, чтобы нанести Редкачу нокдаун или нокаут. Украинец, в свою очередь, ничего не смог предоставить ни в ближнем бою и на дальней дистанции. Гарсия выиграл бой единогласным решением судей!

Судьи единогласным решением отдали победу американцу – 117:111, 117:111, 118:110.

Американец стал официальным претендентом на титул WBC, которым владеет Эррол Спенс.