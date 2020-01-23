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Митрополит Православной Церкви Украины Александр (Драбинко) примет участие в молебне о единстве христиан в столичном греко-католическом храме вместе с главой УГКЦ Святославом (Шевчуком) и представителями протестантских конфессий.

Фото: politeka.net

Как сообщается на официальном сайте УГКЦ, молебен состоится 26 января.

Мероприятие пройдет в рамках «Недели молитв о единстве христиан», ежегодно проводимой Римо-Католической Церковью по всему миру.

После совместной молитвы иерарх ПЦУ обратится к присутствующим со словом о необходимости милосердия.

Как сообщалось ранее, 12 января Александр (Драбинко) подарил новорукоположенному епископу УГКЦ Стефану (Сусу) панагию, которая ранее принадлежала покойному Предстоятелю УПЦ Блаженнейшему Митрополиту Владимиру (Сабодану), а в годовщину Голодомора иерарх сослужил представителям УГКЦ и РКЦ в кафедральном католическом соборе Брюсселя.
ForUm

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