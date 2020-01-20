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Вчера, 19 января, в селе Лежино Запорожской области в результате взрыва гранаты в доме погибли двое мужчин, сообщает пресс-служба областной полиции.

Около 10:30 в запорожское отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Лежино Запорожского района обнаружены трупы двух мужчин.

Полицейские обнаружили труп хозяина квартиры, мужчины 1981 года рождения, и местного жителя 1981 года рождения с осколочными ранениями тела.

Сотрудники полиции провели тщательный осмотр и изъяли металлические обломки корпуса гранаты «Ф-1», рычаг взрывателя и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение исследования в запорожский научно-исследовательского экспертно-криминалистический центр.

Правоохранители установили, что во время употребления спиртных напитков в результате неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв. В результате которого оба мужчины скончались на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией несчастный случай.
ForUm

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