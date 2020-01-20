также в разделеЭкономика
Bloomberg: Украина опустилась в рейтинге инновационных экономик мира 10
Гончарук: Платежки на тепло и горячую воду снизили в 124 городах 36
Укрзализныця объяснила закупку «золотых» кондиционеров 51
Медведчук: Продажа земли без референдума невозможна 13
Импортный газ для Украины подешевел до $176 за тысячу кубов 34
НБУ: Рост экономики Украины за год будет близким к прогнозу 22
Гривня поднялась в списке самых недооцененных валют 78
В прошлом году ЕБРР инвестировал в Украину более €1 миллиарда 19
В Украине насчитали 338 тысяч безработных 19
Витренко: Тариф на транзит газа в новом контракте с Газпромом выше, чем в старом 33
Коболев сказал, когда НАК заплатит налог с $2,9 миллиарда 19
Кабмин определил, какие дороги отремонтируют в этом году 52
Кабмин утвердил перечень предприятий, не подлежащих приватизации 52
Медведчук: Власти пора озаботиться конфликтом в НБУ 42
Украина заняла 15 место в мире по росту минимальных зарплат 15
Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос до $9,4 миллиарда 20
Рада выделила Фонду развития предпринимательства 2 миллиарда 14
Украина вошла в пятерку крупнейших в мире экспортеров курятины 23

При Министерстве энергетики и защиты окружающей среды создано новое госпредприятие – «Укруголь».

Соответствующий приказ подписал министр Алексей Оржель.

Согласно документу, предприятие будет находиться в Киеве на проспекте Академика Палладина, 46/2.

Департаменту по работе с персоналом Министерства поручено принять меры по назначению руководителя ГП «Укруголь».

В пресс-службе Минэкоэнерго изданию ExPro сообщили, что основная идея создания «Укруголь» - обеспечение надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

58
Теги