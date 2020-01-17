Автокефалию предоставляет Константинопольский Патриархат, но от имени всей Церкви, а не от своего имени; в договоре с остальными Церквами, с согласия всех Предстоятелей, от имени возглавляемых ими Поместных Церквей.

Об этом заявил иерарх Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней в интервью сербской газете «Печат».

«В духовном и психологическом смысле речь идет о грехе гордыни. Таковы же способ проявления и психологические причины и у того, что происходит сегодня в связи с церковно-политической идеологией Константинопольского Патриархата в вопросе о статусе Церкви в Украине. Напомню, что еще до бесславно завершенного Собора на Крите был достигнут консенсус о способе провозглашения автокефалии. Этот консенсус основан на священных канонах и соборной структуре Церкви», - подчеркнул епископ Ириней.

Епископ Ириней напомнил, что «Томос об автокефалии подписывают, в соответствии с рангом и очередностью, все Патриархи и Предстоятели Церквей, а не только Патриарх Константинопольский».

«Патриарх Константинопольский предоставил автокефалию не Украинской Православной Церкви, которая ее и не просила, а раскольническим группировкам. По всем этим причинам наша Церковь предупредила и продолжает предупреждать, что нам грозит раскол, может быть, даже более тяжелый, чем возникший между Востоком и Западом в 1054 году», - подчеркнул владыка.

«Мы - за безусловную верность каноническому устройству Церкви и ее учению о себе самой, без каких-либо и чьих-либо вариаций на тему какого-то там «восточного папизма». Это значит следующее: ни за Москву против Константинополя, ни за Константинополь против Москвы! Только за Церковь Православную, строю которой, к нашему огромному сожалению, теперь больше всего угрожают именно тактика и стратегия Константинопольского Патриархата!», - отметил архиерей.

Он заявил, что Сербская Церковь признает Константинопольский Патриархат «первопрестольной Православной Церковью, а ее честного Предстоятеля - первым по чести и по рангу среди православных епископов».

Вместе с тем, епископ Ириней напомнил, что Православная Церковь основана на соборности, а не на абсолютной и обособленной власти отдельного иерарха, что является искушением папизма.

«Первый по рангу существует, но лишь внутри собора всех, он никоим образом не может быть вне или превыше собора. В этом контексте понятна и наша позиция по вопросу Церкви в Украине», - отметил владыка.