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Представители Молодежного отдела Ровенской епархии Украинской Православной Церкви после завершения благотворительного флешмоба, посетили детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Фото: Ровенская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, было собрано 14 тысяч гривен. 14 детей получили по тысяче гривен для поддержки в лечении.

Молодежь во главе с секретарем епархии протоиереем Александром Егоровым, главой Молодежного отдела протоиереем Василием Романюком и пресс-секретарем епархии архимандритом Германом (Кулакевичем) поздравили больных с Рождественскими праздниками.
ForUm

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