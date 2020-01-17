Украинские эксперты получат доступ к «черным ящикам» сбитого самолета МАУ в Иране, а уже потом эти ящики передадут Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время «Часа вопросов к правительству» в парламенте, сообщает 112 Украина.

«Вчера поздно вечером я говорил с иранским министром иностранных дел, который заверил, что сейчас, так как ответственность в первую очередь лежит на власти Ирана по расследованию, в любом случае, согласно Чикагской конвенции, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию (иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему) получает доступ к черным ящикам на месте. После этого отдельно черные ящики иранская сторона готова передать Украине», - сказал Пристайко.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.

16 января эксперты Министерства внутренних дел Украины, находящиеся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 украинских граждан, которые погибли в результате сбития самолета МАУ.