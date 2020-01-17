В Луцке 21 января состоится благотворительный рождественский концерт для сбора средств детям-сиротам, больным и нуждающимся.

Фото: Волынская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Волынской епархии, благотворителями будут не только зрители в зале, но и творческие коллективы и артисты, которые выступят на концерте.

«Традиционно в благотворительном концерте примут участие церковные хоры Волынской епархии, светские коллективы, воспитанники детских воскресных и музыкальных школ, а также новые исполнители.

В этом году гостем мероприятия станет победитель вокального шоу «Голос страны» протоиерей Александр Клименко», - сообщили в епархии.

Организаторы собирают всех неравнодушных, чтобы совместными усилиями осуществлять дела милосердия и помочь детям-сиротам, больным и нуждающимся.

«Поддержим вместе это ежегодное благотворительное рождественское представление, чтобы подарить немного радости всем, кто находится в беде и нуждается в нашей поддержке», - призвали в епархии.

Начало мероприятия в 18:00.

Прямую интернет-трансляцию можно будет посмотреть в группе Волынской епархии УПЦ в Facebook.