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Бывший генпрокурор Юрий Луценко настаивал на отзыве посла США в Украине Мари Йованович в переписке с Львом Парнасом, соратником личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в обнародованной Палатой представителей Конгресса США переписке Парнаса с рядом украинских политиков и чиновников.

В частности, в переписке в Whattsapp Луценко в марте прошлого года указывал Парнасу на то, что «посол открыто призвала уволить главу САП», «посол указала на плохой подбор судей Верховного суда».

«Если вы не принимаете решение по мадам - ​​вы ставите под сомнение все мои заявления», - заявил Луценко.

При этом он хвастается своими «успехами», отмечая, что «только вы не можете снять одну дуру».

«Она не простая дура, поверь мне. И никуда она не денется», - ответил на это Парнас.

Также из переписки видно, как Парнас в начале мая пытался установить контакты с близким окружением новоизбранного президента – Иваном Бакановым, Сергеем Шефиром, Арсеном Аваковым, Андреем Ермаком.

При этом, как видно из цепочки переписки, почти все собеседники Парнаса оставляли его последние сообщения без ответа.

Напомним, в ноябре 2019 года экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшего посла США в Украине Мари Йованович во лжи после ее заявления в Конгрессе относительно его причастности к коррупционной деятельности. 
ForUm

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