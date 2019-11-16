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Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшего посла США в Украине Мари Йованович во лжи после ее заявления в Конгрессе относительно его причастности к коррупционной деятельности. Об этом он написал в комментарии к посту сотрудника Атлантического совета Адриана Каратницкого в Facebook.

«Мари Йованович участвует в клеветнической кампании героя Майдана и бывшего политзаключенного Юрия Луценко. Если у нее есть доказательства его коррупции, она должна предъявить их», - сказано в нем.

В комментариях к посту Луценко заявил, что Йованович врет и у него есть доказательства этого. Другой комментатор предложил Луценко их предьявить.

Бывший посол в Украине Мари Йованович считает, что на ее отстранение с должности повлияли иностранные коррумпированные интересы. В частности, представители Украины, которые манипулируют американским правительством и привыкли действовать по «правилам коррупции».
ForUm

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