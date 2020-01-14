также в разделеРелигия
В Одессе киевский театр представил спектакль «Отрада и Утeшeниe» 10
На святках Митрополит Онуфрий пребывает в родных краях 16
Православные отмечают день памяти святителя Василия Великого 15
В Черновцах УПЦ собирает средства для строительства центра помощи материнству 6
В ПЦУ освятили 20 тыс икон с изображением воинов УПА, АТО и активистов Майдана 18
Антиохийский Патриарх рассказал, в чем нуждается Православная Церковь во всем мире 8
В Одессе верующие УПЦ провели «Парад Рождественских звезд» 14
В Киево-Печерской лавре состоялся Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок 14
В Черногории тысячи верующих совершили протестные шествия-молебны 9
Киевские духовные школы отмечают память своего святого-основателя 13
В Нежине православные отметили память преподобной Смарагды 18
В Голосеевском монастыре с 13 января до Пасхи будет находиться кровоточивый чудотворный образ Спасителя 15
В Киево-Печерской лавре участникам противоабортного движения вручили церковные награды 11
В Почаеве Предстоятель УПЦ молился о мире 14
В Одессе проходит выставка-ярмарка «Свет Рождества» 15
На Полтавщине епископ УПЦ КП обвинил представителей ПЦУ в поджоге церковного имущества 11
В Виннице сотни верующих УПЦ провели молитвенное стояние возле Спасо-Преображенского собора, захваченного представителями ПЦУ 26
На Буковине УПЦ запустила проект «Приходы, которых нет» 28

Иерарх Православной Церкви Украины Александр (Драбинко) подарил новорукоположенному епископу УГКЦ Стефану (Сусу) панагию, которая ранее принадлежала покойному Предстоятелю УПЦ Блаженнейшему Митрополиту Владимиру (Сабодану).

Фото: Фейсбук

Богослужение, онлайн-трансляция которого осуществлялась YouTube-каналом «Живе Телебачення» совершалось в кафедральном соборе УГКЦ в честь Воскресения Христова в Киеве.

По завершении литургии глава УГКЦ Святослав Шевчук отметил, что «между нами есть и наши православные братья».

По его словам, «мы сегодня говорили о том общем корне Киевской церкви здесь, на берегах Днепра. Об общей крещальной купели святого князя Владимира, в которой мы вместе родились».

Он поприветствовал экс-митрополита УПЦ Александра (Драбинко), назвав его своим братом и приятелем.

В свою очередь, поздравляя с епископской хиротонией Стефана (Суса) Драбинко вспомнил свою хиротонию в УПЦ, которая состоялась 13 лет назад, и сообщил, что фактически отождествляет себя с епископской полнотой в соборе УГКЦ: «Сегодня также я вижу полноту церковную – очень хорошую, большую – полноту, которая возложила на вас руки, и вы, вместе с нами, понесете это бремя. Бремя не славы, не почестей, а ответственности перед Богом и перед народом Божиим».

Драбинко подарил епископу Стефану панагию, ранее принадлежавшую блаженнейшему митрополиту Владимиру (Сабодану): «В сегодняшний день позвольте преподнести вам из того, что еще осталось у меня в ризнице от покойного блаженнейшего митрополита Владимира – эту святую панагию. Пусть Матерь Божия будет Заступницей вашего дальнейшего служения и Вдохновительницей того пути, который определен вам», – отметил иерарх ПЦУ.

Кроме того, иерарх ПЦУ вспомнил о встрече Любомира Гузара с Митрополитом Владимиром, на которой присутствовал Святослав Шевчук и намекнул присутствующим, что «два старца», обсуждая будущее Церкви якобы разрабатывали планы единения.

«Они тогда говорили – мы идем двумя путями, параллельно, цель у нас одна, но пока еще не время. Но мы когда-то увидим, как это будет. Мы это время, я уверен, увидим, братья и сестры», - сказал Драбинко.

По словам Драбинко, предполагалось написание общей книги Гузара и Митрополита Владимира, цель которой было показать, «как два старца видят то, что мы бы могли реализовать в будущем».

Обращаясь к главе УГКЦ иерарх ПЦУ выразил убежденность, что «сегодняшний день является реализацией этого будущего».

«То, что они сделали с нами: с вами (Шевчуком – Ред.), владыкой (Сусом – Ред.), со мной – это и есть то продвижение. Переступив грань возможного, сделать возможность нереального реальным», - отметил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги