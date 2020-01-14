Иерарх Православной Церкви Украины Александр (Драбинко) подарил новорукоположенному епископу УГКЦ Стефану (Сусу) панагию, которая ранее принадлежала покойному Предстоятелю УПЦ Блаженнейшему Митрополиту Владимиру (Сабодану).

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Богослужение, онлайн-трансляция которого осуществлялась YouTube-каналом «Живе Телебачення» совершалось в кафедральном соборе УГКЦ в честь Воскресения Христова в Киеве.

По завершении литургии глава УГКЦ Святослав Шевчук отметил, что «между нами есть и наши православные братья».

По его словам, «мы сегодня говорили о том общем корне Киевской церкви здесь, на берегах Днепра. Об общей крещальной купели святого князя Владимира, в которой мы вместе родились».

Он поприветствовал экс-митрополита УПЦ Александра (Драбинко), назвав его своим братом и приятелем.

В свою очередь, поздравляя с епископской хиротонией Стефана (Суса) Драбинко вспомнил свою хиротонию в УПЦ, которая состоялась 13 лет назад, и сообщил, что фактически отождествляет себя с епископской полнотой в соборе УГКЦ: «Сегодня также я вижу полноту церковную – очень хорошую, большую – полноту, которая возложила на вас руки, и вы, вместе с нами, понесете это бремя. Бремя не славы, не почестей, а ответственности перед Богом и перед народом Божиим».

Драбинко подарил епископу Стефану панагию, ранее принадлежавшую блаженнейшему митрополиту Владимиру (Сабодану): «В сегодняшний день позвольте преподнести вам из того, что еще осталось у меня в ризнице от покойного блаженнейшего митрополита Владимира – эту святую панагию. Пусть Матерь Божия будет Заступницей вашего дальнейшего служения и Вдохновительницей того пути, который определен вам», – отметил иерарх ПЦУ.

Кроме того, иерарх ПЦУ вспомнил о встрече Любомира Гузара с Митрополитом Владимиром, на которой присутствовал Святослав Шевчук и намекнул присутствующим, что «два старца», обсуждая будущее Церкви якобы разрабатывали планы единения.

«Они тогда говорили – мы идем двумя путями, параллельно, цель у нас одна, но пока еще не время. Но мы когда-то увидим, как это будет. Мы это время, я уверен, увидим, братья и сестры», - сказал Драбинко.

По словам Драбинко, предполагалось написание общей книги Гузара и Митрополита Владимира, цель которой было показать, «как два старца видят то, что мы бы могли реализовать в будущем».

Обращаясь к главе УГКЦ иерарх ПЦУ выразил убежденность, что «сегодняшний день является реализацией этого будущего».

«То, что они сделали с нами: с вами (Шевчуком – Ред.), владыкой (Сусом – Ред.), со мной – это и есть то продвижение. Переступив грань возможного, сделать возможность нереального реальным», - отметил он.