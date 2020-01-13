В столичном Голосеевском монастыре, в храме в честь иконы Богородицы «Живоносный Источник», с 13 января до Пасхи, 19 апреля, будет находиться кровоточивый чудотворный образ Христа Спасителя.

Икона

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу обители, кровоточивый Державинский чудотворный образ Спасителя для молитвенного поклонения доступен ежедневно с 07.00 до 17.00.

*** Образ Спасителя нашего Господа Иисуса Христа стал благоухать и мироточить в доме 68-летней Антонины Евфимовой (в монашестве Ангелины) в Державино 5 мая 1999 года.

5 апреля 2000 года, в Великую Среду на поверхности иконы стали появляться мелкие пятна крови. Со временем кровотечение значительно усилилось. Заливая Лик Спасителя, кровь свертывается, образуя сгустки и темные пятна.

Биохимическая экспертиза установила группу крови – четвертая, что совпало с данными исследований кровоподтеков Туринской Плащаницы.

По молитвам возле чудотворного образа зафиксировано множество исцелений.