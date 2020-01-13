также в разделеРелигия
На Буковине УПЦ запустила проект «Приходы, которых нет» 28
УПЦ проводит фестивали колядок и Рождественские концерты 27
Филарет отозвал подпись под документом о ликвидации УПЦ КП 1153
Митрополит Онуфрий в Голосеево встретился с детьми - участниками миротворческой акции из прифронтовой зоны Донбасса 21
В Святогорской лавре колядки пели на 5 языках 24
Митрополит Антоний рассказал, почему доброта всегда молчалива 15
Священник УПЦ выпустил Рождественский клип 34
В Церкви объяснили, почему зло не может победить 20
Стало известно, где отоваривается ПЦУ 68
В Почаевской лавре заметили митрополита ПЦУ 81
Архиерей Элладской Церкви рассказал, кого признает Митрополитом Киевским 37
Митрополит Антоний рассказал, что является ценным в глазах Бога 9
Епископ Сербской Церкви заявил, что Президент Черногории принял антицерковный закон в личных интересах 24
В день памяти святого архидиакона и первомученика Стефана Митрополит Онуфрий молился о мире 15
Украинское общество в большом долгу перед детьми, которые живут под пулями - Митрополит Антоний 24
На Херсонщине почтили память чудотворной иконы Божией Матери «Трех радостей» 16
На Ровенщине Александр Усик посетил святыни и пообщался с верующими УПЦ 15
В трех Лаврах Украины состоятся фестивали колядок 10

В Виннице у стен кафедрального Спасо-Преображенского собора, захваченного представителями Православной Церкви Украины, верующие Украинской Православной Церкви 12 января провели многолюдное молитвенное стояние.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, поддержать верующих, которые еженедельно совершают молитву у собора, прибыл правящий архиерей митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр). Владыка Варсонофий поблагодарил верующих за поддержку.

«Мы верим и надеемся, что этот год будет для нас особенным, и мы будем иметь возможность уже на следующее Рождество прославлять Христа в соборе», – сказал митрополит.

По завершению молебна владыка Варсонофий поздравил собравшихся с праздниками.

Обращаясь к пастве, митрополит выразил надежду, что с Божией помощью Спасо-Преображенский кафедральный собор в скором времени будет возвращен законным владельцам – верующим УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2990 грн.
5
Теги