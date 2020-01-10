В настоящее время нет оснований говорить, что на остатках украинского самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу вблизи Тегерана, есть химические вещества, указывающие на террористический акт или на «ненатуральное» падение «Боинга». Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил сегодня на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

По его словам, обломки самолета свозят в ангар рядом с аэропортом и местом падения «Боинга», где над ними работают, в том числе и украинские специалисты, а тела погибших направили в больницы Тегерана. «Не все части удалось собрать, но оба двигателя есть. Есть определенные очень важные части для нас, которые до сих пор не найдены и не собраны - этим занимается иранская сторона», - рассказал министр.

Пристайко отметил, что сейчас специалисты изучают и анализируют, в частности, и характер повреждений самолета.



«Есть части, обожженные ... есть те части, которые требуют детального изучения, это касается, например, остатков химикатов, которые могут быть, а могут и не быть отнесены к взрывчатым смесям. Мы определяем это. На сегодня у нас нет достаточно оснований говорить, что на остатках самолета есть вещества, которые указывают на террористический акт или на «ненатуральное» падение самолета», - отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что на месте крушения самолета МАУ в Иране уже практически ничего не осталось – с территории вывезли почти все обломки.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета

Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на данный момент не подтверждена.