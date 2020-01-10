также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий в Голосеево встретился с детьми - участниками миротворческой акции из прифронтовой зоны Донбасса 11
В Святогорской лавре колядки пели на 5 языках 6
Митрополит Антоний рассказал, почему доброта всегда молчалива 12
Священник УПЦ выпустил Рождественский клип 12
В Церкви объяснили, почему зло не может победить 12
Стало известно, где отоваривается ПЦУ 44
В Почаевской лавре заметили митрополита ПЦУ 46
Архиерей Элладской Церкви рассказал, кого признает Митрополитом Киевским 27
Митрополит Антоний рассказал, что является ценным в глазах Бога 8
Епископ Сербской Церкви заявил, что Президент Черногории принял антицерковный закон в личных интересах 20
В день памяти святого архидиакона и первомученика Стефана Митрополит Онуфрий молился о мире 12
Украинское общество в большом долгу перед детьми, которые живут под пулями - Митрополит Антоний 24
На Херсонщине почтили память чудотворной иконы Божией Матери «Трех радостей» 13
На Ровенщине Александр Усик посетил святыни и пообщался с верующими УПЦ 11
В трех Лаврах Украины состоятся фестивали колядок 8
В Сербии тысячи верующих совершили молитвенное шествие в защиту прав православных Черногории 7
В Ровеньках на Рождество состоялся 20-й крестный ход верующих УПЦ 30
На Волыни в ДТП погиб священник УПЦ, у которого осталось 6 детей 22

Сегодня глава Киевского Патриархата Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» от 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

Фото: УНИАН

«Именно на это постановление ссылаются чиновники Минкульта, отказываясь совершать государственную регистрацию нового постановления собора УПЦ КП от 20 июня 2019 года. По этой причине Патриарх Филарет сообщил Министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому об отзыве своей подписи», - написали на сайте Киевской Патриархии.

Постановление Поместного собора от 15 декабря 2018 года свидетельствовало о ликвидации УПЦ КП и стало важным этапом для проведения объединительного Собора, на котором была создана ПЦУ.

«Отзыв подписи, как допустимое юридическое действие, обусловливаю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины, которыми исключается ухудшение правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском Патриархате. 

Поэтому в дальнейшем подпись Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 в дальнейшем прошу считать недействительным», – указано в заявлении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги