Только смирение является ценным в глазах Бога.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Чем каждый из нас может заплатить Господу? Смирением. Но как постигнуть смысл смирения? В этом нам может помочь приближающаяся неумолимая старость.

Когда стареешь, постепенно успокаиваешься и смиряешься. С высоты лет понимаешь: все преходяще, вечны лишь Божия милость и любовь. Когда молод, ты дерзок, борешься со всем миром, горишь, вокруг тебя кипят страсти, внутри все бурлит. А когда стареешь, страсти притухают, мысли очищаются, ум успокаивается. Ощущая свою немощь и беспомощность, ты… смиряешься», - сказал митрополит Антоний.

Он объяснил, что «старость нам дана Господом промыслительно».

«Она дает возможность заплатить самую высокую цену за прожитую жизнь – смирение. Старея, мы готовы больше отдавать, в меньшем нуждаемся, готовы сосредоточиться на главном, нас уже не раздирают так мятежные страсти. Мы ценим каждый миг, дыхание нового дня, радуемся жизни и за все благодарим», - сказал владыка.

Управделами УПЦ процитировал митрополита Антония Сурожского: «В молодом человеке горит огонь, в старом человеке светит свет. Надо уметь, пока горит огонь, гореть, но когда прошло время горения – суметь быть светом. Надо в какой-то момент жизни быть силой, а в какой-то момент быть тишиной».

Митрополит Антоний (Паканич) сказал, чем верующие могут заплатить Господу за все Его блага.

«Также смирение бывает даром от Бога, данным человеку за его мужественное сердце. Сколько существует прекрасных примеров из житий святых, где молодые юноши и девы проявляли стойкость в вере, мужество, за что вознаграждались венцом кротости и смирения, становясь праведниками в расцвете лет и сил», - рассказал владыка.

Он привел пример из жизни святого Патрика.

«Говоря о том, чем мы можем заплатить Господу за все Его блага, не могу не привести один эпизод из жития святого Патрика Ирландского (конец IV века – V век), которого Бог избрал проповедовать Евангелие язычникам в Ирландии. Он провел на «краю земли», как писал сам святой, большую часть своей жизни, приведя ко Христу множество людей.

Однажды, во время своей миссии, святой Патрик крестил Энгуса, сына короля Мюнстера. В процессе обряда крещения святой Патрик случайно поставил свой посох, с достаточно острым концом внизу, на ногу принцу и, не увидев этого, продолжал обряд, облокотясь на посох и проткнув острием ногу крещающемуся.

На протяжении всей церемонии святой Патрик опирался на посох, и все это время Энгус, не шевелясь, терпел мучительную боль. Когда уже в конце обряда святой заметил кровь, текущую из стопы принца, убрал посох и с ужасом воскликнул: «Почему не сказал мне об этом сразу же, а так долго терпел?» Энгус объяснил: он решил, что это обязательная часть обряда крещения, цена, которую он должен был заплатить за приобретение вечной жизни», - объяснил митрополит.

Владыка Антоний продолжил, что «пораженный смирением и мужеством принца, святой Патрик взял щит Энгуса и окровавленным острием своего посоха начертал на нем крест, пообещав, что этот щит станет свидетелем множества мирских и духовных подвигов».

Архиерей отметил важность стойкости в вере.

«Только мужественные сердца способны смиряться. Христианство – это вообще удел сильных и храбрых людей. Будем помнить об этом, и просить Всемилостивого Бога даровать нам мужество и стойкость в вере, а мы заплатим за это Господу чистосердечным смирением», - подчеркнул митрополит Антоний.