также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал, что является ценным в глазах Бога 7
Епископ Сербской Церкви заявил, что Президент Черногории принял антицерковный закон в личных интересах 11
В день памяти святого архидиакона и первомученика Стефана Митрополит Онуфрий молился о мире 12
На Херсонщине почтили память чудотворной иконы Божией Матери «Трех радостей» 10
На Ровенщине Александр Усик посетил святыни и пообщался с верующими УПЦ 11
В трех Лаврах Украины состоятся фестивали колядок 7
В Сербии тысячи верующих совершили молитвенное шествие в защиту прав православных Черногории 7
В Ровеньках на Рождество состоялся 20-й крестный ход верующих УПЦ 29
На Волыни в ДТП погиб священник УПЦ, у которого осталось 6 детей 12
«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: дорога школьников к святыням Киева и Почаева – фоторепортаж 27
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре 33
Более 10 млн зрителей встретили Рождество за просмотром богослужений 16
Митрополит Антоний рассказал, как происходит встреча родившегося в мир Христа в жизни каждого верующего 12
Сергей Сивохо отметил, что акция «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» объединяет Украину 66
Патриарх Кирилл сказал, что Церковь успешно прошла через испытания, связанные с церковным кризисом в Украине 24
Дети из Донбасса приняли участие в богослужениях в Почаевской Лавре - «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» 50
Митрополит Онуфрий молился о погибших в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном 48
Сивохо заявил, что Церковь может выступить посредником в решении конфликта на Донбассе 27

Наибольший вред война на Востоке Украины приносит детям, которые вынуждены жить на прифронтовых территориях, и за это должно быть в ответе все украинское общество.

Фото: Сергей Рыжков

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в столичном Голосеевском монастыре, на встрече с участниками миротворческой акции - школьниками из «красной зоны» Донбасса, которые в рамках инициативы «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» посещают святыни Киева и Почаева.

«В эти рождественские дни внимание нашей Церкви и всех людей, которые проявили свою добрую волю, обращено к детям из «красной зоны» - зоны соприкосновения, где, к сожалению, летают бомбы, гранаты, пули. Украинское общество в большом долгу перед теми детьми, которые там живут», - сказал он.

Владыка отметил, что дети, вынужденные жить на прифронтовых территориях, переживают сегодня «далеко не детское состояние».

«И это не то состояние, которое мы переживаем, когда смотрим кино о войне. Жить под свист пуль страшно даже взрослому человеку, а что же делается с психикой ребенка, который только растет?», - обращает внимание митрополит Антоний.

По мнению митрополита Антония, детям из прифронтовых зон в Рождественские дни общество должно уделять особое внимание.

«Рождество Христово - это удивительный праздник - праздник проявления безграничной любви Божией к падшему человеческому роду. Рождество Христово - это еще и праздник проявления особой человечности, потому что именно в эти дни Бог Всемогущий и Всесильный становится одним из нас, этим показывая, что путь на Небо лежит только тогда, когда человек воссоздает в себе подлинно человеческие качества. Но праздник Рождества Христова - это еще и праздник детский, потому что на иконах этого праздника мы видим Бога, лежащего в яслях - беззащитного ребенка», - сказал он.

Уделяя внимание всем детям в рождественские дни, Церковь особо выделяет детей Донбасса, поскольку война - это «кровоточащая рана нашего Отечества», подчеркивает владыка Антоний.

«В дни Рождества Христова Украинская Православная Церковь принимает в своих обителях детей из «красной зоны». Мы попытались в главных монастырях нашей Церкви - в Почаевской лавре и здесь, в Голосеевской пустыни, создать праздничный и радостный уют, который, думаю, они запомнят на всю жизнь, чтобы эти дети хоть немного отвыкли от своего страха, порожденного войной», - сказал митрополит.

Управляющий делами УПЦ также подчеркнул, что Церковь поддерживает курс государства на объединение страны.

«Мы рады, что сегодня есть подобные инициативы, и сегодняшняя власть настроена на то, чтобы преодолеть все противоречия, которые приводят к таким страшным последствиям как война. Мы также надеемся, что в ближайшем будущем Господь даст нашей земле мир и благоденствие, а тем детишкам, которые сегодня согревают свое сердце в молитве и колядках в наших святых обителях, надолго запомнится это тепло. И мы надеемся, что это доброе начало обогащения тех людей, которые находятся в разных концах и регионах Украины», - сказал он.

Митрополит Антоний также подчеркнул, что отличие взглядов жителей разных регионов Украины не должно приводить к противоречиям глобального характера.

«Бог не требуют от нас жить в одной идеологии или в одном мировоззренческом пространстве. Он хочет только, чтобы каждый человек знал Бога. То есть, Бог есть Вечность. А наша разность – это наше внутреннее богатство. Да, мы живем в Украине в разных областях, регионах, у нас подчас очень разная история, разный менталитет и даже разный язык. Но это не значит, что мы должны быть врагами», - подчеркнул он.

Как сообщал Центр информации УПЦ, вечером 8 января Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил Голосеевский монастырь столицы, где встретился с группой школьников из «красной зоны» - участниками миротворческой акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса». Блаженнейшего сопровождал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

В рамках акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса», около ста детей из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе 6-9 января посетили святыни Киева и Почаева, пообщались со сверстниками и встретили светлый праздник Рождества Христова.

Инициатором проекта выступил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, которого поддержал рок-музыкант Олег Карамазов. Акцию «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» благословил Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Дарина Чугаевская, Центр информации УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5999 грн.
18
Теги