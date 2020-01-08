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Иранское государственное телевидение заявило, что в результате ракетных обстрелов военных баз с военнослужащими США на территории Ирака были убиты по меньшей мере 80 человек.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters, в сюжете иранского канала говорилось о ликвидации «американских террористов». Утверждалось, что ни одна из 15 выпущенных Ираном ракет не была перехвачена.

Помимо человеческих жертв, удар якобы нанес серьезный урон материальной базе американских войск – были сильно повреждены военное имущество и вертолеты.

Со ссылкой на источник в КСИР сообщалось, что у Ирана есть еще 100 целей для ударов в регионе, если Вашингтон прибегнет к ответным действиям.

Напомним, две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.
ForUm

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