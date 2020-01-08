Незадолго до отправления украинского авиалайнера, а также вскоре после него в аэропорту имени Хомейни в столице Иране садились и взлетали самолеты международных, в том числе европейских авиакомпаний.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на данные о выполненных полетах, предоставленные аэропортом.

Борт МАУ вылетел из аэропорта со значительной задержкой, причина которой не уточняется. Взлет зафиксирован в 6:12 утра вместо планового времени 5:15. Стоит заметить, что именно во время задержки произошла ракетная атака Ирана на авиабазу, которая используется США. Однако гражданские авиакомпании не были об этом уведомлены, а запуск ракет происходил за пределами страны, в соседнем Ираке.

Небо над Ираном на время катастрофы не было закрыто – ряд международных авиалиний осуществляли вылеты и посадку в аэропорту Тегерана.

Так, в промежуток с 3 до 4 ночи в Тегеране приземлились самолеты трех турецких компаний (Turkish Airlines, Pegasus и AtlasGlobal) и Qatar Airlines, а в 5:35 сел еще один самолет Turkish Airlines из Стамбула.

Западные авиакомпании, имеющие сообщение с главным аэропортом Ирана, в ту ночь также выполняли перелеты. В 2:43 ночи из Тегерана вылетел рейс Lufthansa во Франкфурт, в 4:23 (с 40-минутной задержкой) - рейс Austrian в Вену. С 5:00 до 5:20 произошло три вылета турецких и катарской авиакомпании.

Лишь в среду днем, после катастрофы украинского авиалайнера, Lufthansa сообщила об отмене рейса Франкфурт-Тегеран. Austrian пока о таком решении не сообщала. По данным аэропорта Вены, рейс Вена-Тегеран готовится к отправке и должен вылететь, иго вылет задержан на 6 часов, но пока не отменен. Как известно, об отмене рейсов Киев-Тегеран на неопределенный период сообщила также МАУ. От других иностранных компании, летающих в Тегеран, информации об отмене рейсов не поступало.

В то же время большое количество международных перевозчиков, у которых до того не было рейсов в Тегеран, после обстрелов американской базы в среду ночью объявили, что будут облетать воздушное пространство как Ирана, так и Ирака.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли. Это – граждане 7 стран, среди них – 11 украинцев.

Офис генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета.

С полуночи 9 января Украина прекращает полеты украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.