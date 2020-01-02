Вмешательство государства в церковные дела и навязывание Томоса разделило украинцев.

Фото: митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в интервью каналу «Klymenko Time».

Владыка рассказал, что из-за позиции предыдущей власти и откровенного навязывания Томоса среди верующего народа Украины «посеяно зерно раздора, агрессии и ненависти».

Митрополит подчеркнул, что в данный момент, для того, чтобы исправить ситуацию «нужны уже, к сожалению, годы».

Особенно страшно говорит владыка, «когда в одном конкретном, небольшом селе, в котором все почти родственники, из-за того, что внесено это зерно раздора, люди избивают друг друга».

По словам митрополита Антония, во время визита на Волынь к нему подошел уже немолодой человек, который рассказал, что его семья человека была верующей и церковной. Но, говорит владыка, «в силу того, что мы живем в конкретной ситуации – читаем, смотрим телевидение, – супруга этого человека не смогла совладать в собой, и не просто перешла в ПЦУ, а стала агрессивной».

Этот человек сообщил владыке, что он сказал своей жене, что не понимает ее точку зрения. В результате начался семейный раздор: «И чтобы каким-то образом умиротворить ситуацию, муж начал ходить со своей женой в храм раскольников. Но, он понимал, что причащаться там не может, потому что там нет того, что можно получить в благодатной Церкви».

«И он в тот день, когда мы встречались, чтобы не сказать своей супруге, что идет в храм, сказал, что идет на работу, и пришел на исповедь в храм УПЦ и начал плакать, потому что он не знал, что ему дальше делать. Вот к чему привело вмешательство государства в церковные дела», – подытожил митрополит Антоний.