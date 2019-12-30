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Глава Иерусалимской Церкви Патриарх Феофил пригласил Патриарха Антиохийского Иоанна на Собор Предстоятелей для решения вопросов, возникших после церковного раскола в Украине.

Фото: Ромфея

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Romfea.gr.

«28 декабря на встрече в Дамаске Антиохийский Патриарх Иоанн Х получил от Патриарха Иерусалимского Феофила III письмо с приглашением на Собор Предстоятелей Православных Церквей для сохранения православного единства, которое сейчас рушится из-за украинского вопроса», - сообщили в источнике.

На греческом портале сообщается, что Патриарх Иоанн X подтвердил позицию Антиохийской Церкви, которую озвучил Священный Синод Антиохийского патриархата, относительно необходимости встречи глав Поместных Православных Церквей для совместного решения православных вопросов.

Как сообщалось ранее, греческий богослов Василий Эвстафиу призвал архиереев, поддержавших признание ПЦУ ради «мирного разрешения церковного раскола» ускорить проведение Всеправославного Собора вместо оправданий своего самочинного решения.

В своем письме он указал, что действия архиереев Элладской Церкви были необдуманными и поверхностными, что привело к усугублению кризиса между Поместными Церквями.
ForUm

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