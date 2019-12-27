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В Волынской области в селе Боблы во время захвата Свято-Покровского храма Украинской Православной Церкви активисты Православной Церкви Украины сломали ключицу верующей УПЦ.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Козацький», глава сельского совета Сергей Лисовой, не дожидаясь решения суда, незаконно приватизировал церковь и землю под ней. На основании этого сторонники ПЦУ собрались под Свято-Покровской церковью и захватили церковь с применением силы.

Благочинный Турийского района протоиерей Виталий Дуда сообщил, что пока дело о незаконной перерегистрации общины рассматривалось в Волынском административном суде община УПЦ четыре месяца молилась под открытым небом на территории храма.

«Сторонники ПЦУ вместе с председателем сельсовета Лисовым Сергеем занялись приватизацией храма и земли под храмом, которую мы считаем незаконной. Потому что были проведены сборы, где не присутствовали все депутаты: из 12 депутатов сельсовета присутствовали 7, за предоставление разрешения приватизации проголосовали 5. До сих пор мы просим у них предоставить документы, протоколы, регламент. Они нам не предоставляют», – заявил благочинный.

По словам протоиерея, сторонники ПЦУ проигнорировали просьбы верующих опечатать храм до законного решения суда.

«В субботу (21 декабря, - ред.) собрались представители ПЦУ. [...] Женщины встали на пороге храма, но их оттуда сбросили. Одну женщину бросили на землю, сломали ключицу, она недавно перенесла инсульт. Была госпитализирована, но побоялась подавать заявление в полицию, побоялась преследования местных активистов ПЦУ, потому что их поддерживает и власть, и фермеры», – рассказал протоиерей Виталий.

Община УПЦ Свято-Покровского храма намерена подавать иски в суд.
ForUm

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