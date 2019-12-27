Киевский апелляционный суд перенес заседание по рассмотрению апелляции на меру пресечения для военного и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на 8 января 2020 года.

Об этом сообщается на странице Free Riff в Facebook.

Так, сегодня в 09:35 должно было состояться рассмотрение второй апелляции по мере пресечения для Антоненко.

Апелляционную жалобу подал адвокат Виталий Галенченко. Она была направлена ​​и получена своевременно, но не была рассмотрена в связи с тем, что работники суда не забрали документ своевременно в почтовом отделении, о чем писал сам адвокат.

Сегодня же заседание перенесли в связи с тем, что не были переданы материалы дела.

Стоить отметить, что сегодня Антоненко на судебное заседание не привозили. В зале находились его мать и супруга.

Следствие утверждает, что организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был именно Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. По версии следователей, Антоненко «увлекся ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности». Сам он опроверг свою причастность к делу и обвинения в ультранационализме.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.